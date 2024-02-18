الجزائر تدعو لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر / أديس أبابا - ( د ب أ )

حثّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأطراف الليبية على استغلال مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في مدينة سرت خلال شهر أبريل المقبل لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الليبي.

وقال الوزير عطاف، خلال كلمته في اجتماع حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا أوردتها وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد :"تشجع الجزائر ذات الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد".

وجدد تأكيد بلاده على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، داعيا "الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، لتمكين الجهود، الأفريقية والأممية على حد سواء، من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه".