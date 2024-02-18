اخبار العالم

الجزائر تدعو لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر / أديس أبابا - ( د ب أ )

حثّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأطراف الليبية على استغلال مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في مدينة سرت خلال شهر أبريل المقبل لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الليبي.

وقال الوزير عطاف، خلال كلمته في اجتماع حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا أوردتها وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد :"تشجع الجزائر ذات الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد".

وجدد تأكيد بلاده على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، داعيا "الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، لتمكين الجهود، الأفريقية والأممية على حد سواء، من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا