شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: موقع وزارة التجارة والصناعة مهم جدا.. ويرتبط بأعمدة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، علي أهمية موقع وزارة التجارة والصناعة واصفاً إياه "خطير جدا"، لأنها ترتبط بمجالين من أعمدة الاقتصاد الوطني لاسيما المرحلة القادمة، ووزير الصناعة كان برلمانيا سابقا، وأعتقد أنه علي دراية بالنقاط التي يمكن للغرفتين التشريعينين مساعدته فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية علي غرار الدول المختلفة، والتركيز علي حقائق الأرقام لسد الفجوة الصناعة، حيث إننا نخاطب السوق المحلي فقط إنما الإقليمي أيضا، فضلا عن الحاجة لثورة تشريعية، مضيفاً: "اشفق علي الوزير حيث يبذل قصارى جهده لكنه مغلول اليد بما هو متاح من تشريعات وقوانين تحد من امكانيته في التطوير الذي يرغب".

من جانبه أكد النائب محمد عبد العليم الشيخ، أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي لنهضة البلد، قائلاً: " لا أريد خطب ولا استراتيجيات ولا ندوات إنما شيء واحد ألا وهي القضاء تماما علي تعدد جهات الولاية والاختصاص".

وقال البرلماني إنه لا يعلم كيف أن الصعيد هو بيت أحد الصناعات الثقيلة مثل السكر، ولا يكون لها الاهتمام الذي نرجوه، مضيفا : "عايزين وزارة مسئولة متفرغة للتنسيق، هقول زي واسلاماه .. فينك يا حكومة".