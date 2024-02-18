شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نهى زكي: مبادرة ابدأ تدفع القطاع الصناعى للأمام ونطالب بخطة لمواجهة معوقات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنمية الاقتصادية تعتمد على الصناعة والقيمة المضافة التي تضفيها على المواد الخام التي تسعى الدول لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مبادرة ابدأ تدفع القطاع الصناعي للأمام، مستطردة:"طالبنا باستراتيجية الصناعة منذ عامين و حل معوقات الصناعة و المشكلات التي تواجهها .

ولفتت "زكي" إلي أن الاستراتيجية يجب أن تكون ذات أهداف واضحة و بتمويلات محددة ومدى زمني واضح، مشددة على ضرورة وضوح جهود الوزارة والخطط المستقبلية فيما يتعلق بتطوير البحث والتطوير بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي.

وطالبت البرلمانية باستيضاح جهود الحكومة فيما يتعلق بالتفاوض حول تنفيذ الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون على وارداتها باعتبار الاتحاد الاوروبي احد اكبر الشركاء التجاريين لمصر.