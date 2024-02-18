شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: نشر وثائق نادرة حول حرب أكتوبر فى هذا التوقيت رسالة للجميع أن مصر قادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن نشر موقع وزارة الدفاع المصرية عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، هو رسالة للجميع أن مصر قادرة في كل وقت على الدفاع عن أرضها، مؤكدا أن هذه الوثائق هى تذكرة مهمة في توقيت شديد الأهمية والحساسية، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تضمنت التأكيد على دور الإعلام المصري وخاصة الإعلام فى عملية الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973م، والذي اختلف تماماً عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيه 1967م.

وقال "الجندي"، إن الإعلام المصري يتحمل مهمة الحفاظ على الأمن المجتمعي من التفتت والانقسام, من خلال التصدي لحملات الشائعات التى تروجها وسائل الإعلام المعادية، خاصة في أوقات الحروب والأزمات، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تستهدف بالأساس زعزعة الثقة وبث روح الفرقة، وصولا الى إضعاف الروح المعنوية مما يسهل بعد ذلك تدميره من الداخل قبل تدميره من الخارج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإعلام المصرى في حرب 73 خرج إلى نطاق التأثير الإقليمى والدولى وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية، والتحم بالأحداث العربية والعالمية، واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصرى بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت إنما هو اعتزازا بدور الإعام المصري في مراحل مهمة في تاريخ الوطن.

وأشار "الجندي"، إلى أن هذه الوثائق في هذا التوقيت الحساس، إنما هي مسئولية جديدة على عاتق الإعلام المصري، تتمثل في تتبع الاحداث والتطورات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ونقل الحقائق ورفع المعنويات وتأكيد الانتماء والتصدي للأجهزة المضادة لوسائل إعلام العدو وحملاته النفسية والمعادية التي قد تكون من شأنها التأثير على الروح المعنوية للمواطنين وأداء الجيش وتحصين المقاتل المصري ضد الحرب النفسية المعادية، كذلك شن حملات نفسية مدروسة ضد العدو وإقناع الشعب المصري وشعوب العام ببطلان دعاياته وشائعاته من خلال الوقائع والحقائق.

ولفت النائب حازم الجندي، إلى أن الوثائق المنشورة تتضمن أيضا التخطيط الاستراتيجى العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك ادارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، والتى تعكس قدرة مصر العسكرية والعقلية الحربية التى لا مثيل لها.