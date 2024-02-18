شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود تركي يطالب بإنشاء منصة الصناعة الرقمية وحصر المشروعات والمصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال تركي، إن طلب المناقشة يتعلق بموضوع في غاية الأهمية ويأتي في ظل تحديات اقتصادية، متابعاً: في الحقيقة نحن بحاجة إلى دعم الصناعة وعلاج الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة، وعلاج مشكلة البطالة، والاستفادة من المواد الخام لدعم الصناعة .

واقترح تركي، إطلاق منصة الصناعة الرقمية مقسمة جغرافياً وقطاعيا لتوحيد الجهود المتناثرة؛ تشمل دراسات جدوى عملية وفرص استثمارية للمستثمرين، وطالب بالانتهاء من حصر المشروعات والمصانع المتعثرة والعمل على حل المشكلات بشكل عاجل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة العمل على زيادة الاستثمار في الصناعات الواعدة وخصوصا صناعة تكنولوجيا المعلومات فهى لا تحتاج إلى تكلفة و مواد خام والعائد سريع.

وأشار إلى أهمية التمويل التشاركي الراعي للصناعة، وقال إنه للنهوض بالصناعة لابد أن يكون هناك إجراءات وخطة عاجلة واستثنائية تبدأ من المنتج في القرى وتنتهي بالصناعات الكبرى.