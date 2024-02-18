شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: مصر تدعم الحق الفلسطينى بكل المسارات بمذكرتها للعدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس كتلة الحوار، أن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها حول ممارسات إسرائيل بمرافعة شفهية أمام يوم 21 فبراير 2024 القادم يؤكد أن الدولة تساند الحق الفلسطيني وتحرص على مواجهة العناد الإسرائيلي والتواطؤ الغربي علي عدة مسارات، سواء بمسار دبلوماسي من خلال بحث التفاوض مع كل الأطراف ومحاولة الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" أنها تسعى أيضا لموقف قانوني باستخدام كل أدوات القانون الدولي المتاحة ومنها الاجراءات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك المساندة بالدعم العاجل بالمعونات وخط المياه وخط الكهرباء لإمداد الفلسطينيين بالخبز بشكل يومي.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا: "وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم".

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.