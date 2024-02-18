"حزب الله": استهدفنا ‏تموضعاً ‏لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات ومستوطنة يارؤون

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏تموضعاً ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة".‏

كذلك أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏ ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏