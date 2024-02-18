وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط إصابتين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه شتولا

أفاد القناة 12 الإسرائيلية، عن "سقوط إصابتين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه شتولا في الجليل، والجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على مصادر النيران.

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