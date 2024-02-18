البيان الختامي للقمة الإفريقية: نطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل لمنع الإبادة الجماعية بغزة

طالب البيان الختامي للقمة الإفريقية، إسرائيل بـ"الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة".

وأمس دان القادة والزعماء في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى "إنهائه فورا".

وكان قد بدأ قادة دول الاتحاد الأفريقي أمس السبت قمة في أديس أبابا تستمر يومين، في ظل الحرب على غزة وتلويح إسرائيل بعملية برية واسعة في رفح. وأكدوا على دعم موقف جنوب أفريقيا، مطالبين بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف الحرب.

ولفت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في كلمة الافتتاح، الى أن "قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يُعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه"، شاجباً "العملية الإسرائيلية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية".