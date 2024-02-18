الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة الحسين ويعلن الحداد 3 أيام

وأعلن الديوان الملكي الأردن - بأمر من الملك عبدالله الثاني - الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأعرب الديوان الملكي الأردنى عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
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