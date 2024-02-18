بالصور- وزير الإسكان يختتم زيارته للوادي الجديد يتفقد مركز السيطرة للطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى اجتماع بديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، اليوم الأحد، أثنى فيها على الجهود التي يبذلها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومسئولو المحافظة، من أجل تطوير وتنمية المحافظة، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك فى ختام زيارته لمحافظة الوادى الجديد.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادى الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات أهالينا سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقدم بالشكر له ولجميع مسئولى الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.

وكان قد استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سليمان داود رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق لهما وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة، يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهل ضيوف المحافظة زيارتهما، بزراعة نخلة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، وتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.