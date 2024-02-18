النائب علاء عابد: تقديم مصر مذكرة للمحكمة الدولية خطوة لتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان، عن دعمه الكامل لقرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن تقديم مصر لمذكرة للمحكمة والترافع أمامها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح مما تسهم في تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وتابع النائب علاء عابد، أن الخطوة المصرية تؤكد على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق السلام العادل في المنطقة.

وطالب رئيس نقل النواب، كافة دول العالم والمجتمع الدولي بالكف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، التحرك لمساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتحقيق الحرية والاستقلال.