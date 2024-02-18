شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن بالنواب تشيد بالموقف المصرى فى تقديم مذكرة للعدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية علي كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتخطيط لاجتياح رفح، تمهيداً لتهجير أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وعبر شلبي، عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح، وما يبذله من جهد يومي لمساعدة الأشقاء في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإغاثية، والاتصالات الدبلوماسية مع كافة قادة دول العالم، التي لا تنقطع للوصول إلي هدن إنسانية تمهيداً لوقف الحرب والبدء في مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم علي حل الدولتين .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن القرار المصري بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددا علي أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكافة الدول الشقيقة.

ولفت شلبي، أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.