اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى محاولة جهات معادية السيطرة على شبكة الاتصالات لطائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في طريقها من تايلاند إلى إسرائيل، وذلك بعد مرورها من فوق مناطق تسيطر عليها حكومة صنعاء في اليمن.
واوضحت هيئة البث الإسرائيلية بان الطائرة المتجهة لإسرائيل كان على متنها 250 راكبا وهبطت بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حاولت الاستيلاء على شبكة اتصالات طائرة متجهة من تايلاند لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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