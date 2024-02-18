وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن ومناطق في الداخل المحتل بينها عسقلان وصفد و"ريشون لتسيون" و"بتاح تكفا" وحيفا و"هرتسيليا".

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