وزير الخارجية الإسرائيلي: سنستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس لولا دا سيلفا

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة".
واوضح كاتس في تصريح له، "لا أحد سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن الوزارة ستستدعي السفير غدا الاثنين. ولم يحدد المنشور تصريح لولا الذي كان كاتس يرد عليه.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
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