شركة الكهرباء الإسرائيلية: انقطاع التيار سببه خلل ولا توجد شكوك في هجمات سيبرانية

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بجسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "انقطاع التيار سببه خلل ولا توجد شكوك في هجمات سيبرانية".

بدورها، ذكرتالقناة 12 الإسرائيلية، أن "120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة لتوليد الطاقة".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن ومناطق في الداخل المحتل بينها عسقلان وصفد و"ريشون لتسيون" و"بتاح تكفا" وحيفا و"هرتسيليا".