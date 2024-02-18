"حزب الله": استهدفنا موقعي السمّاقة ورويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏ ‌‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة".‏