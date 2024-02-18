انت الان تتابع خبر بالاجماع.. الاتحاد الافريقي يدين الحرب على غزة ويدعو لوقف اطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ37، التي عقدت في أديس أبابا، أن "إسرائيل مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وطالب "برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي".



كما طالب البيان "بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا".

يأتي هذا فيما تتعالى الدعوات من مختلف دول العالم ومن المنظمات الدولية والاقليمية المطالبة بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة والتي يسقط جراءها يوميا عشرات القتلى والجرحى، وفيما تواصل إسرائيل فرض حصار على أكثر من مليوني شخص من أهالي غزة أجبرتهم على الرحيل الى رفح في أقصى جنوب القطاع.

ويأتي هذا فيما تواصل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة تقديم غطاء سياسي في مجلس الأمن وتحول دون صدور قرار بوقف الحرب التي دخلت شهرها الخامس.

