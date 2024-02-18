الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ مجنحة وزوارق مسيرة في اليمن

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 15:00 إلى الساعة 20:00 يوم 17 فبراير، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورق مسير فوق سطح البحر الماء وآخر تحت سطح الماء".
وأشار البيان إلى أن هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر الماضي.
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