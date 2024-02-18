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بالصور: محافظة شمال سيناء : إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في رفح

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القاهرة - كتب محمد نسيم - قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم السبت 17 فبراير 2024 ، أن القوات المسلحة تقوم بإقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأكد المحافظ علي أن المنطقة التي يجري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

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أشار المحافظ إلي أن القوات المسلحة هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصة بقطاع غزه الى المحافظة عن طريق البر والبحر والجو حيث تصل الى المحافظة الشاحنات بالطريق البري ،بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.


والجمعة، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، أنباء متداولة بشأن إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين، مشددا على رفضها ذلك وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".

وكانت رويترز، نقلت الجمعة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود".

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المصدر : وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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