رئيس وزراء قطر : نتوقع صفقة تبادل قريبا ولا تزال هناك خلافات

القاهرة - كتب محمد نسيم - توقع رئيس وزراء قطر، وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، مساء اليوم السبت 17 فبراير 2027 ، تحقيق صفقة تبادل قريبا بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال رئيس وزراء قطر خلال مؤتمر صحفي :" نتوقع صفقة تبادل قريبا ونبذل كل ما في وسعنا للوصول إليها ، ولا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا".

أبرز تصريحات رئيس وزراء قطر

هناك صعوبات في الجانب الإنساني في مسار المفاوضات

حققنا تقدما بالأسابيع الماضية بشأن اتفاق لكن خلافات واجهتنا بالأيام الأخيرة

إذا تمكنا من تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق سنكون قادرين على تجاوز العقبات

سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة

علينا أن نكون واقعيين بشأن التفاوض المتعلق بالقضية الفلسطينية

لا تقدم في الحديث عن حل الدولتين

هناك تزايد في الاستيطان والاستفزازات بالمواقع المقدسة

الفلسطينيون لهم الحق في اختيار من يمثلهم

عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين هناك تخل عن مبدأ الصواب والخطأ

الوقت ليس في صالحنا ومع قدوم شهر رمضان سيكون الموقف خطيرا على المنطقة

نود أن نرى حكومة فلسطينية موحدة تمثل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة

لا نرى سببا لاستمرار الحرب في الوقت الحالي

يجب وقف الحرب اليوم حتى بدون شروط مسبقة

الاستفزاز الإسرائيلي وعنف المستوطنين يمثلان مشكلة

لا نرى سببا لاستمرار الحرب ووقفها سيؤدي إلى عودة الأسرى

نحن بحاجة لتطبيق المبادئ ذاتها على الصراعات المختلفة

حذرنا منذ البداية من توسع نطاق الصراع في المنطقة

نحتاج لتطبيق المبادئ على الجميع وشعوبنا بدأت تطرح أسئلة عن مواقف دول الغرب

نحترم موقف الصين بشأن غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي

المصدر : وكالات