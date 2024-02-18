بوتين: روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا لكن كييف ورعاتها لا يريدون ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا ومنفتحة على الحوار بشأن السلام، ولكن لا توجد دلائل على أن كييف والغرب يريدون ذلك. واوضح في مقابلة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بذلك اليوم حوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".

وأشار بوتين إلى أن "شعب دونباس لجأ إلى روسيا كضامن"، مضيفا "حتى قبل انتقالنا من الأدوات السلمية [للتسوية] إلى أدوات ذات طبيعة عسكرية، سعينا إلى إنهاء هذا الصراع سلميا، وفي اسطنبول اتفقنا على معايير التسوية".

وأكد أنه "لولا موقف الغرب لكانت الحرب قد انتهت قبل عام ونصف، لكن السلطات في كييف لم تكن تريد ذلك. لا أعرف إذا كانوا يريدون ذلك اليوم؟ " وشدد الرئيس الروسي على "نحن مستعدون للحوار".

وقال بوتين إن روسيا وافقت على اتفاقيات مينسك "لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها" و"حاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين" - سواء بالنسبة لأوكرانيا أو دونباس. وأوضح بأنه كان يفكر "كيف يمكننا إقناع الأشخاص الذين يعيشون في دونباس بالموافقة على هذه الاتفاقيات، اعتقدنا أن ذلك ممكن".

وأشار إلى أن "الجانب الآخر لم يكن ينوي ذلك. فقد أعلنت القيادة الحالية لأوكرانيا على لسان الشخص الأول أنها لا تحب أي شيء من اتفاقيات مينسك هذه".