المساعدون القضائيون أعلنوا تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء

أعلنت لجان المساعدين القضائيين تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء، وقالت في بيان: "بناءً لاجتماعاتنا مع معالي وزير العدل و سعادة المدير العام ورئيس صندوق المساعدين القضائيين، وبناءً على بعض التحسينات من العائدات لصندوق المساعدين، وحرصاً على المصلحة العامة ومصالح المراجعين والموقوفين، ولحرصنا الأكيد على مصالح الناس، وكوننا لسنا من دُعاة التعطيل، وبإنتظار ما سيقدّمه مجلس الوزراء بالنسبة الى رواتب ومخصصات القطاع العام، والذي نحن جزء منه، يُقرّر المساعدون القضائيون تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل، مع إبقاء جلساتهم مفتوحة لِما ستؤول اليه مستحقاتهم الكاملة من مجلس الوزراء".

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