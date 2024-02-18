الحريري غادر بيروت: سأكون الى جانبكم اينما كنت واللقاء سيكون في وقت ليس ببعيد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن "الحريري غادر بيروت، وتوجه بالشكر والامتنان لعشرات آلاف الأوفياء الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت، للمشاركة في إحياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
وجدد الحريري دعوة "الجميع وخاصة أهل الوفاء للحفاظ على البلد"، مؤكداً أنه "كما كنا سويا سنبقى وسأكون إلى جانبكم أينما كنت".
وعبّر عن أسفه لـ"عدم تمكنه من لقاء جميع الوفود بسبب ضيق الوقت"، وأعرب عن أمله "لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد".
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