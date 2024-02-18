اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات دفاعا عن النفس في مناطق باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي: نفذنا 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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