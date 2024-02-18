إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خلال "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا. وتم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية"للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة. كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجدد شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى نظيريه القطري والعراقي على هامش "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.