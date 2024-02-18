شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": مذكرة مصر أمام العدل الدولية تأكيد على ثبات وقوة موقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد علي أن تقدم مصر بمذكرة برأيها الاستشاري استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد علي ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .

وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم علي ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف تغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تجد صدي لدي مصر قيادة وشعبا.

وأضاف "عناني" أن ما تم التصريح بما يتضمنه المذكرة وخطط الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية الي جانب الإدانة الكاملة لجرائم الاسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ورأى "عناني" ان تقدم مصر بتلك المذكرة هو رد عملي علي كل المشككين بما تقوم به مصر علي مدار السنوات الطويله الماضيه.

ويؤكد الحزب ان تلك المذكرة هي أحد الجهود المصرية لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني والحفاظ علي حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.