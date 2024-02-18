شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل وكشف جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقـة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين على قلب رجل واحد في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو شقـة في تصريحات له، أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية من صميم اختصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأبدى أبو شقة استعداده في المشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية، لتكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنديها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من أبشع الجرائم في التاريخ وفاقت جرائم النازية والمغول والتتار.

ولفت وكيل الشيوخ إلى أن المرافعه لابد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرائيليين المشاركين في قتل المدنيين والأطفال، لا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يرتب أي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.

وتابع أبو شقة، أن الهدف من المذكرة هو أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.

وشدد أبو شقة على أن الـ 105 ملايين مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير .