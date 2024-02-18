شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش تنفيذ قرارات الإزالة لبعض المبانى بمحافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون، بشأن تأخر تنفيذ أعمال إحلال وتجديد - هدم وإعادة بناء - الوحدة الصحية بمبنى الوحدة المحلية بميت طريف - مركز دكرنس - محافظة الدقهلية، حيث صدر لها قرار إزالة وتم إخلاء المبنى للخطورة الداهمة على المواطنين، ولم يتم تنفيذ أي أعمال حتى الآن.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب وليد فرعون بشأن سرعة قيام وزارة الصحة بإحلال وتجديد - هدم وإعادة بناء - مبنى الوحدة الصحية بالنهضة الجديدة التابعة للوحدة المحلية ميت طريف - مركز دكرنس - محافظة الدقهلية، والتي صدر لها قرار إزالة رقم 1 لسنة 2011 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وذلك حتى يتم تحسين جودة الخدمات الصحية التي يحتاج إليها المواطنين.

واستعرض النائب وليد فرعون، طلبي الإحاطة خلال الاجتماع، مؤكداً أن هناك قرارات إزالة صدرت للوحدة الصحية بمبنى الوحدة المحلية بميت طريف - مركز دكرنس، لخطورته الداهمة، والوحدة الصحية بالنهضة الجديدة التابعة للوحدة المحلية ميت طريف، والأمر يتطلب سرعة الإحلال والتجديد للمبتدئين وإعادة تشغيله ما لتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وأكد على أن هناك حاجة ملحة لوجود الوحدتين الصحيتين لتوفير الخدمة الصحية لأهالى ميت طريق، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترك المبنيين بدون إحلال وتجديد لأنه صدرت لهما قرارات إزالة ويشكلان خطورة على حياة المواطنين.

وقررت لجنة الإدارة المحلية استمرار مناقشة طلبي الإحاطة خلال جلسة لاحقة لمتابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات من قبل الجهات المعنية.