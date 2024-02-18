شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تثقيف "الإعلاميين": وثائق "أكتوبر" تعزز الشفافية والوعى التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن إصدار وزارة الدفاع وثائق نادرة تتعلق بحرب أكتوبر المجيدة يعتبر حدثاً مهماً وذو قيمة تاريخية كبيرة، منوها إلى أن هذه الوثائق تعد فرصة لفهم أفضل للتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب وكيف تمت ادارتها بمعظم مراحلها حتى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إنها فرصة لاستعادة ذكريات تلك الفترة الهامة في تاريخنا، وتوثيق تفاصيل وحقائق تلك الحرب.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مثل هذه الوثائق النادرة تعد مصدرًا قيمًا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتاريخ، حيث توفر لهم فرصة لفهم أعمق للأحداث التي شكلت مسار الحرب وتأثيرها على المنطقة، وتساهم هذه الوثائق في تكملة الصورة الشاملة للحرب وتوضيح تفاصيلها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وطالب رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بضرورة تشجيع هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والوعي التاريخي، مضيفاً: يجب أن نحتفي بالجهود المبذولة للحفاظ على التراث التاريخي وتوثيقه، ونأمل أن يسهم نشر هذه الوثائق النادرة في تعزيز الفهم العام للحرب وتعزيز البحث والتحقيق في تاريخنا الوطني.