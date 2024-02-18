شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يدعم التحركات المصرية أمام العدل الدولية لكشف ممارسات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

ويؤكد الحزب في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.

ويشير حماة الوطن، إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.

ويتوقع حزب حماة الوطن، أن يكون لهذا التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، نتائج إيجابية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والقضاء على محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.