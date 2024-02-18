شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية بـ"كتالوج مشروعات" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على اقتراح النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ"إستحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" .

شرح عمارة فى مقترحة فلسفة المقترح المبني على تحقيق المنفعة للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج مرتكزة على كل من إمكانيات الجهاز ومد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، ومدى توفير إتاحة فرص استثمارية لهم من خلال كتالوج المشروعات يساعدهم على تأمين حياتهم سواء أثناء عملهم او في حالة الرجوع إلى الوطن، واستكمال العمل فيه كإستثمارا آمنا، مستنكرا عمارة كافة التصريحات الغير مسئولة التي تخرج ولا تفهم طبيعة المقيمين والعاملين بالخارج ومدى التضحيات التي يقومون بها من أجل تحسين المعيشة والغربة وكونهم سفراء لوطننا الغالي .

واستطرد عمارة لآليه التنفيذ من خلال شركة استثمارية وتشرف عليها وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ويقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير كتالوج مشروعات بالتعاون مع بيوت الخبرة، بحيث يتم عمل سلسلة مشروعات معده الدراسة لحسن توفير البيئة الآمنه للاعمال، والتي تتيح لكل مصري خارج وطنه بأن يستثمر ويكسب وتكون أداة لتأمين مستقبله بشكل لائق وتكون من الدولة المصرية كنوع من أنواع التقدير لهم ومن خلالها أيضا يستطيع المصريين بالخارج حال عودتهم أن تكون له ولأسرته كضمانة وحماية اجتماعية وقام بشرح كيفية التنفيذ.

وحضر مناقشة الاقتراح البرلماني ممثلا من كلا من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد الموافقة من كلا من لجنة الصناعة والتجارة والحكومة جاءت التوصية بالموافقة ودعم المقترح .