أسف عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني لوجود السلاح المتفلت بين الناس، وقال في بيان: "من حين إلى آخر، يُطالعنا خبر يُدمي القلوب عن وفاة مواطن أو أكثر بسبب إشكال فرديّ استُخدِم فيه السلاح العشوائيّ. ومن المؤسف أنّ مناطقنا ترزح تحت وطأة السلاح المتفلّت الذي يودي بحياة الكثيرين، وهو سلاح يشكّل تهديدًا حقيقيًا لأهلنا، وتواجده بين الناس بهذا الشكل أمر غير مقبول". واردف "الرّحمة لضحايا بلدة مشحا والشفاء العاجل للمصابين. ندعو أهلنا جميعًا إلى ضبط النفس وضرورة الإحتكام للعقل والحكمة لقطع طريق الفتنة".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني أسف لوجود السلاح المتفلت: الرّحمة لضحايا بلدة مشحا بعكار وندعو أهلنا إلى ضبط النفس والإحتكام للعقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.