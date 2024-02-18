بعد تصريحاته بشأن غزة.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير البرازيل لدى تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - استدعت الخارجية الإسرائيلية، سفير البرازيل لدى تل أبيب لتوبيخه على تصريحات الرئيس البرازيلى دا سيلفا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تصريحات رئيس البرازيل تقلل من شأن المحرقة وتحاول المس بالشعب اليهودي وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، مؤكدا أن تصريحاته مخزية وخطيرة.

واتهم الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا للصحفيين فى أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقى "ما يحدث فى قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".

وأضاف "ما يحدث فى قطاع غزة مع الشعب الفلسطينى لم يحدث فى أى مرحلة أخرى فى التاريخ. فى الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".