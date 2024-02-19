السيطرة على مشاجرة بالمولوتوف بين طلاب جامعيين وسائقي سرفيس بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

سيطرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، على مشاجرة ساخنة بين عدد من طلاب جامعة جنوب الوادي وسائقين سرفيس استخدمت فيها زجاجات المولوتوف بمنطقة المساكن بقنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة طالبين وسائقين سرفيس داخل منطقة المساكن التابعة لدائرة بندر قنا.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا وتبين نشوب المشاجرة بين طالبين في كلية التجارة جامعة جنوب الوادي من مركز أبوتشت وسائقين سرفيس وأشعلوا النار باستخدام زجاجات المولوتوف دون وجود أي إصابات بشرية.

ألقي القبض على 4 متهمين وتمت السيطرة على المشاجرة دون وجود أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.