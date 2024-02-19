شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصي بالتوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "التوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد".

أوضح النائب علاء الدين مصطفى، مقدم الاقتراح برغبة، أن تقنيات العلاج والتشخيص عن بعد تعتبر من أبرز الابتكارات التى غيرت ملامح قطاع الصحة والخدمات العلاجية، بتوفير حلولاً متطورة للتخصصات التقليدية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.

كما أشار النائب علاء مصطفى، إلى أنه فى سبتمبر 2023 أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة التشخيص عن بعد (Telemedicine): بطاقة 150 وحدة للتشخيص، ضمن الـ 300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وللتسهيل على المرضى، وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة فى تطبيق وتوسيع نطاق العلاج والتشخيص عن بعد والذى يتطلب وجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة موثوقة ومحمية من الاختراقات السيبرانية، بما يوفر خصوصية للبيانات الصحية للمرضى.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة بضرورة تأمين التمويل الكافى لتغطية تكاليف تطوير وصيانة تلك الأنظمة بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات لتنظيم ممارسات العلاج والتشخيص عن بعد، وضمان توافقها مع الأخلاقيات الطبية والمعايير الدولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية، أن خريطة توزيع خدمة التشخيص عن بعد بدأت خلال النصف الثانى من عام 2023 وأصبحت ضمن المبادرات الرئاسية بداية من عام 2024، حيث إنها أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات مثل التشخيص عن بعد بمستشفيات قطاع الرعاية العلاجية بمحافظات الجمهورية لعدد 113 وحدة متطورة تم تركيبها وتشغيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن إجمالى أعداد المناظرات التى تم الاستفادة منها 21893 مناظرة، وأيضاً شملت المبادرة العديد من التخصصات الحرجة، ونعمل على التوسع فى خدمة التشخيص والعلاج عن بعد خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وانطلاقاً من الأهمية القصوى لخدمة التشخيص عن بعد، واندلاع الحرب الغاشمة على الأراضى الفلسطينية بقطاع غزة بالقرب من الأراضى المصرية، وبالتنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى تم إدخال الخدمة بمستشفيات محافظة شمال سيناء لخدمة أهالينا من مصابى غزة وكذلك أهالينا من محافظة شمال سيناء.

وأوضح أنه تم إدخال الخدمة بالعديد من المحافظات النائية ومنها محافظة الوادى الجديد، ومطروح، والعديد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة كفر الشيخ، ودمياط، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التوسع فى دراسة التشخيص والعلاج عن بعد فى كليات الطب وتطوير المناهج لمواكبة كل ما هو جديد من خلال (الموديولز) المطبق بكليات الطب على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالتوسع فى منظومة التشخيص والعلاج عن بعد فى التخصصات التى يسهل تطبيق ذلك فيها استعداداً لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعى.