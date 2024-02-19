ذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها جهة لبنانية أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب".

كانت هذه تفاصيل خبر "أمبري": سفينة شحن مسجلة في بريطانيا وتديرها جهة لبنانية أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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