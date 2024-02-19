وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنة "كرميت" بالنقب ودعوات لإلتزام الملاجئ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنة "كرميت" بالنقب، والجيش الإسرائيلي طلب من المستوطنين إلى التزام الملاجئ".

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