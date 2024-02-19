بدر: الحريري عاد الى لبنان ايضا بهدف ارسال رسالة الى الخارج وحزب الله يضبط الجنوب ولا تُطلق طلقة دون علمه

أكد النائب نبيل بدر، أنه "من الضروري أن نبحث عن زعامة سنية (تُموضعنا) على الساحة ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري عاد الى لبنان ايضا بهدف ارسال رسالة الى الخارج بأن هناك زعامة سنية يمكن الاعتماد عليها".
وسأل بدر، في حديث لـ"الجديد"، أن "اذا فعلت اسرائيل فعلتها وهاجمت رفح وقضت على حماس فكيف نحمي الجنوب ولبنان ككل؟"، مضيفاً "حزب الله اليوم يضبط الجنوب ولا تُطلق طلقة من دون علمه"، معتبراً "لو ان حزب الله لم يدخل الحرب ولم يصبح طرفاً فيها فلما سمعنا الكلام عن الـ1701".
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