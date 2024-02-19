الجيش الأردنيّ يقتل خمسة مهربّي مخدرات في اشتباك على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان، أن قوات حرس الحدود قتلت خمسة مهربي مخدرات، وأصابت أربعة آخرين كانوا يحاولون تهريب مخدرات إلى البلاد، قادمين من الأراضي السورية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة قوله، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل خمسة من المهربين، وإصابة أربعة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات"، مشيرا إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة، للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وجاءت هذه العملية بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان أمس السبت، واتفاقهم على تأسيس "خلية اتصال مشتركة"، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين الدول الأربع.