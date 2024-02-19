كبير مستشاري بايدن يزور مصر لبحث ملف الاسرى في غزة

كشف تقرير إسرائيلي عن جولة متوقعة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، بريت ماكغورك، إلى مصر، لإجراء محادثات حول الحرب الإسرائيلية على غزة، والمفاوضات بخصوص الاسرى الإسرائيليين في القطاع المحاصر، وذلك مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى هدنة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الحرب الإسرائيلية المدمرة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدرين وصفتهما بأنهما "مطلعان على التفاصيل"، وقالت إن زيارة ماكغورك إلى العاصمة المصرية، تأتي على خلفية رفض الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إرسال وفد آخر للمشاركة في محادثات القاهرة، وتصاعد المخاوف المصرية الأميركية من اجتياح إسرائيلي وشيك لرفح.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى المنطقة، خلال الأيام المقبلة. وأوضحت القناة أن "المحادثات في مصر ستتركز على ملفين أساسيين: قضية رفح، والتحرك العسكري الإسرائيلي المحتمل في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة".

والملف الثاني الذي ستتركز عليه محادثات المسؤول الأميركي في العاصمة المصرية، بحسب القناة، هو ملف الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، والرغبة الأميركية في البدء بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس يشمل صفقة تبادل أسرى.