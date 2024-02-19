صدمها أثناء المرور.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار "بركة السبع" بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت فتاة مصرعها اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار "القاهرة- الإسكندرية" أثناء مرورها بمزلقان بركة السبع في محافظة المنوفية، ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفي بركة السبع العام لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد باستقبال مستشفي بركة السبع العام فتاة تعاني نزيف شديد وتُدعي "آية.ج.غ" مقيمة بمدينة بركة السبع وصلت في حالة خطرة عقب اصطدامها بالقطار المار بالمدينة، وتوفيت لاحقًا عقب تدهور حالتها

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها صرحت بدفن الجثمان.