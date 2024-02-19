نشرة منتصف الليل| انطلاق أولى الليالي السعودية المصرية.. وخريطة الأمطار وتحذير للمواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أبرزها، انطلاق الليلة الأولى من "ليالي مصرية سعودية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

انطلاق أولى الليالي السعودية المصرية

انطلاقت منذ قيل الليلة الأولى من "ليالي مصرية سعودية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

توافد على دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، لحضور الليلة الأولى من "ليالي مصرية سعودية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال التغطية الخاصة للحفل

تغطية خاصة| انطلاق أولى الليالي المصرية السعودية

خريطة الأمطار وتحذير للمواطنين.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مختلف المناطق.

وكشفت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان، من المتوقع زيادة حدة الأمطار مع تقدم الوقت على المناطق الآتية: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط).

بائع البرتقال الداعم لغزة: مديون بـ70 ألف جنيه وبحاول أسددها

قال الفكهاني ربيع حسن، بطل فيديو بائع البرتقال الداعم لمساعدات غزة: "ألقيت البرتقال علي شاحنات المساعدات اللي رايحة قطاع غزة لإني عايز الفلسطينيين ياكلوا زي ما إحنا بناكل ويعيشوا زي ما إحنا عايشين".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "يارتني كان عندي أكتر من كده وأعمل أكتر من كده مع إخواتنا الفلسطينيين".

شعبة الدخان تكشف أسباب انتشار السجائر الصيني في الأسواق

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، أسباب انتشار السجائر الصيني في الأسواق خلال الفترة الماضية.

قال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: السوق مفيهوش سجاير، وعشان تملى الفراغ كان لازم تجيب سجاير من برة.

أضاف رئيس شعبة السجائر: لما يبقى فيه احتكار والقائم على هذا الاحتكار لا يقوم بمسؤولياته في توفير الصنف لجميع المحافظات يظهر العوار وبالتالي يزداد التهريب لسد الفجوة.

رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بضرورة السماح للمطورين بالبيع بالدولار.. بشرط

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المطورون يأملون في طرح الحكومة للأراضي بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، اليوم الأحد، أنه من الضروري السماح للمطور للبيع بالدولار بشرط أن يكون هناك نسبة من 20 إلى 30% للدولة، كما يجب توفير هيكل نظامي يساعد الدولة للخروج من الأزمة الدولارية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا