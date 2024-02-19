من بينها السرينة وطمس اللوحات.. مخالفات لا يجوز التصالح فيها وفقًا لقانون المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

لايزال الحديث عن ثغرات قانون المرور الجديد 2024 الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري الحدث الشاغر بين سائقي وسائل النقل وأصحاب المركبات خلال الفترة الحالية، وتساءل البعض عن المخالفات المرورية التي حظر القانون الجديد التصالح فيه بشكل نهائي وذلك لمحاولة تجنب الوقوع تحت طائلتها.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور الجديد 2024.

وأكد عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون المرور الجديد والمعمول به حاليا تضمن بنود صارمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم ووضع مخالفات غير قابلة للتصالح.

وأوضح لمصراوي، أنه بخصوص المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها فهي جاءت كالتالي:

- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.

- تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيهاً، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرإدار.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

- عدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

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