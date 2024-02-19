الخارجية النرويجية وافقت على المساعدة بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية من إسرائيل

اعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن "النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، ما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت في بيان، أن "البرنامج المؤقت سيلعب دورا حاسما في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا".

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أعلن في وقت سابق، اقتراب التوصل إلى حل بشأن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، مؤكدا أنهم على وشك توقع اتفاق للإفراج عنها.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ تشرين الثاني 2023 في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الاول 2023.

ولعبت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو، كما تتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم "لجنة الاتصال المخصصة".