مقتل شرطيَين ومسعف بإطلاق نار في مدينة بيرنزفيل بولاية مينيسوتا الأميركية

قُتل شرطيّان ومسعف يبلغان 27 عامًا ومسعف يبلغ 40 عامًا، نتيجة تعرّضهم لإطلاق نار، بعد استجابتهم لاتصال طوارئ بشأن نزاع عائلي في منزل يضمّ عددًا من الأطفال، في مدينة بيرنزفيل الواقعة جنوب مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركيّة.
وأوضحت الشّرطة أنّ مطلق النّار قُتل أيضًا، مشيرةً إلى أنّه تمّ إنقاذ سبعة أطفال تراوحت أعمارهم بين عامين و15 عامًا.
ولفت المسؤول في مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي، درو إيفانز، إلى أنّ فريق الطّوارئ تلقّى مكالمةً هاتفيّةً من داخل منزل في بيرنزفيل تتعلّق بـ"رجل مسلّح يتحصن مع أفراد عائلته"، مبيّنًا "أنّنا في المراحل الأولى من التّحقيق".
ويوم الأربعاء الماضي، قُتل شخص وأُصيب 21 آخرون في إطلاق نار في ولاية ميسوري، خلال مسيرة النّصر لفريق "كانساس سيتي تشيفز"، بعد فوزه في "السّوبر بول".
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