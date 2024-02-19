السلطات التركية أعلنت ضبط وإنقاذ 281 مهاجرا غير نظامي بولايات مختلفة خلال أسبوع

كشفت ولاية أدرنة شمال غرب ​تركيا​، في بيان، أنّ السّلطات ضبطت 166 مهاجرًا غير نظامي خلال أسبوع، كانوا بصدد عبور الحدود باتجاه ​أوروبا​، بطرق غير قانونيّة.

وفي باليكاسير شمال غرب تركيا، ضبطت عناصر الأمن 30 مهاجرًا غير نظامي، وشخصَين يُشتبه بتورّطهما في ​تهريب البشر​، في السّاعات الـ24 الأخيرة.

أمّا في منطقة فتحية التّابعة لولاية موغلا جنوب غرب تركيا، فأنقذ ​خفر السواحل التركي​ 14 مهاجرًا من الغرق، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن علقوا في عرض البحر بسبب سوء الأحوال الجوّيّة. ومن بين من تمّ إنقاذهم في القارب نفسه، مواطن يُشتبه في تهريبه البشر.

وفي موغلا، أنقذت قوّات خفر السّواحل 32 مهاجرًا غير نظامي بينهم 4 أطفال، دفعتهم السّلطات اليونانيّة باتجاه المياه الإقليميّة التّركيّة قبالة سواحل قضاء بودروم.

في السياق نفسه، أنقذت السّلطات في ولاية ​إزمير​ 39 مهاجرًا غير نظامي بينهم 24 طفلًا، من الغرق.

وقد تمّ نقل جميع المهاجرين غير النّظاميّين إلى مراكز التّرحيل في الولايات الّتي يتواجدون فيها، لاستكمال إجراءاتهم القانونيّة.