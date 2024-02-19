وزير الأمن العام الصيني حض واشنطن على التوقف عن مضايقة المواطنين الصينيين

ذكرت وكالة أنباء الصّين الجديدة (شينخوا)، أنّ "وزير الأمن العام الصّيني وانغ شياو هونغ حضّ خلال محادثات مع وزير الأمن الدّاخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس في ​فيينا​، على التّوقّف عن مضايقة الطلّاب الصّينيّين والسّيطرة عليهم من دون سبب واضح".

وأشارت إلى أنّ "وانغ حضّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ على ضمان حصول المواطنين الصّينيّين على معاملة عادلة عند الدّخول، بكّل كرامة"، كما دعا إلى "تصحيح" قرار الولايات المتّحدة وضع ​الصين​ على لائحة الدّول الرّئيسيّة لعبور ​المخدرات​ أو إنتاجها.

من جهته، أفاد بيان أميركي حول المحادثات، بأنّ وانغ ومايوركاس أجريا "مناقشة صريحة وبنّاءة بشأن الإجراءات اللّازمة لمكافحة انتشار المواد الكيميائيّة الأوّليّة" للفنتانيل، لافتًا إلى أنّ "الجانبين تعهّدا أيضًا مواصلة التّعاون في مجال إنفاذ القانون، والتّبادلات الفنّيّة الثّنائيّة بين العلماء والخبراء الآخرين، وجدولة السّلائف الكيميائيّة، وتعزيز التّعاون المتعدّد الجهات".

وزعمت ​بكين​ مرارًا أنّ مواطنين صينيّين يحملون وثائق سفر صالحة، قد تعرّضوا لاستجواب عدائي وللطّرد في المطارات الأميركيّة. والشّهر الماضي، أوصت سفارة بكين في الولايات المتّحدة الأميركيّة، المسافرين الصّينيّين بتجنّب مطار ​واشنطن​ دالاس الدّولي.