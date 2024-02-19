"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري. وذلك بعد الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المناطق المحررة والتي طاولت أطراف الفرديس وكفرحمام خراج الهبارية، واطراف حلتا كفرشوبا حاصبيا ومزارع شبعا".

واشار الى ان "هذا الهدوء الحذر خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق المنطقة، وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي واقليم التفاح".